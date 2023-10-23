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Погода в Киевской области побила очередной температурный рекорд

Киев, Понедельник 23 октября 2023 14:59
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Погода в Киевской области побила очередной температурный рекорд Фото: погода в Киевской области побила очередной температурный рекорд (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 октября, в Киевской области был установлен новый температурный рекорд. Он побил показатель 88-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"22 октября 2023 на Агрометеорологическая станция Мироновка зафиксирован рекорд: максимальная суточная температура воздуха: +21.3°С", - говорится в сообщении.

Климатологи отмечают, что до этого этот рекорд был зафиксирован в 1935 году. Показатель температуры тогда составлял +20.3°С.

Рекорды погоды в Киеве

Погода в Киеве постоянно устанавливает новые рекорды. Так, 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градусов тепла. Таким образом был побит столетний рекорд.

Что касается августа, то в Киеве рекорды погоды фиксировались три дня подряд. Как раз 29 августа были установлены сразу три климатических рекорда. А 28 августа температура поднялась до 35,7 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

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