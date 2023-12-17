В Украину прибыли польские самоходные минометы Rak

Всего Украина получила 24 польских миномета.

120-мм минометы Rak установлены на бронированную колесную платформу. Они могут вести навесной огонь с расстояния до 12 км.

"Минометы помогут спасти жизни украинских минометчиков, так как те смогут вести огонь, находясь при этом под защитой стальной брони", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние. На прибывшие в Украину машины уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.

Поддержка Украины со стороны Польши

Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также - политические.

Так, Польша приняла у себя более миллиона беженцев из Украины. Также Варшава лидирует в призывах к партнерам по НАТО направить Украине больше помощи с вооружением.

В декабре прошлого года бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Варшава продолжит оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией и в 2023 году.

Помимо этого Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.

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