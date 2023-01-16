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В Украину прибыла замгоссекретаря США

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Киев, Понедельник 16 января 2023 19:27
В Украину прибыла замгоссекретаря США Фото: замгоссекретаря США Венди Шерман (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 16 января, с рабочим визитом в Украину прибыла заместитель госсекретаря США Венди Шерман. В ходе визита она провела встречи с премьер-министром Денисом Шиыгалем и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента и сообщение Шмыгаля в Telegram.

Шерман приняла участие в брифинге для делегации Соединенных Штатов, который посвящен противостоянию Украины полномасштабному вторжению России.

Во время него Ермак сообщил американским партнерам об основных событиях, которые происходят в Украине и вокруг ее границ из-за агрессии РФ. Он также поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность.

"Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую предоставляют нам США, американский народ, правительство, Президент и Конгресс", - заявил Ермак, подчеркнув важность лидерства США в объединении международной коалиции.

Время брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали делегацию из США об актуальной ситуации на фронте и потребности подразделений сил обороны.

Также американская делегация заслушала доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак РФ и последствия ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января и обсудили вопрос о восстановлении поврежденных энергообъектов и мерах, принимаемых для их защиты от воздушных атак врага.

Фото: заместитель госсекретаря США Венди Шерман на брифинге с Андреем Ермаком (president.gov.ua)

Кроме того, Шерман во время встречи с украинским премьером обсудила ключевые вызовы, связанные с агрессией России. В частности, поддержку людей, пострадавших в результате войны, восстановление энергетики после обстрелов, финансовую поддержку.

Фото: Венди Шерман на встрече с Денисом Шмыгалем (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, 6 января США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов, в который вошли БМП Bradley.

В Минобороны США планируют в конце января провести обучение для украинских военных по эксплуатации Bradley.

Подробнее о боевых машинах Bradley читайте в материале РБК-Украина.

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