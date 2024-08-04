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В Украину возвращается жара до +40. Синоптик назвала дату пика

Фото: жара в Украину вернется 13-14 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Через неделю Украину накроет новая волна жары. К середине августа температура может подняться аж до +40 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

По предварительным данным, в Украину через неделю, ориентировочно с 13-14 августа, вернется сильная жара.

"Температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, кое-где выше", - рассказала синоптик.

По данным Диденко, на 15 августа прогнозируется до +40 градусов (см. карту - ред).

"Ослабление жары, по предварительным опять же прогнозам, с 19 августа", - констатировала она.

15 августа в Украине ожидается +40 градусов жары (t.me/PohodaNatalka)

Жара в Украине

Несколько недель назад в Украине довольно продолжительное время стояла жара. Тогда синоптики, прогнозируя небольшой ее спад, предупреждали, что "похолодание" будет недолгим.

Стоит отметить, что предыдущая волна жары стала по-настоящему рекордной. Например, в Киеве несколько дней подряд фиксировались максимумы температуры. Так, 17 июля максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила +35,6 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 2016 года был превышен на +0,2 градусов.

Добавим, что жара сказывалась негативно на ситуации в энергосистеме. Пришлось вводить графики отключенийй. Как только жара спала, энергетики отменили ограничения.

На данный момент энергетики не дают прогнозов, придется ли вернуться к графикам отключений света в Украине, если новая волна жары снова накроет страну.

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