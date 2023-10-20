ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украину возвращается лето: в субботу температура поднимется +28 градусов

Пятница 20 октября 2023 14:30
UA EN RU
В Украину возвращается лето: в субботу температура поднимется +28 градусов Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 21 октября, в Украине ожидается теплая погода. В большинстве областей прогнозируется до +28 градусов. Однако в некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Осадки не ожидаются, только ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях дожди.

Ночью и утром на севере страны местами туман.

Температура ночью 8-13° тепла, на западе и юге страны 14-18°; днем в большинстве областей 23-28, в северной части и восточных областях 17-22°, на северо-востоке 6-11°.

Ветер юго-западный, днем на Левобережье с переходом на восточный, 7-12 м/с, в Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.

В Украину возвращается лето: в субботу температура поднимется +28 градусов

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. По области ночью и утром местами туман.

Температура в Киеве ночью на уровне 11-13°, днем 17-19°. По области ночью 8-13° тепла; днем 17-22°, на севере области 11-13°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Украину возвращается лето: в субботу температура поднимется +28 градусов

РБК-Украина сообщало, что из-за значительного потепления во Львове решили отключить централизованное отопление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ