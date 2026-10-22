В Украину вернули еще более 250 тел погибших

"На щите: по результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 252 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.

Тела в специализированные государственные учреждения перевозит личный состав Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦИК Вооруженных Сил Украины. Он также передает их правоохранительным органам в системе МВД и судебно-медицинской экспертизе в системе Минздрава.

Напомним, 15 июня завершился очередной этап репатриации , во время которого тела погибших доставили по железной дороге, а следующие этапы, по договоренностям из Стамбула, пройдут автомобильным транспортом.

Перед этим Украина вернула тела 1212 погибших 11 июня и еще 1200 человек - 13 июня.