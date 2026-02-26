В Украину вернули еще одну тысячу тел погибших

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам", - отметили в Координационном штабе.

Отмечается, что в дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут идентификацию репатриированных погибших.

"В очередной раз выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий", - добавили в Коордштабе.

Обмен телами с Россией

Напомним, прошлый обмен произошел 29 января. Тогда Украина и Россия провели очередной раунд обмена телами погибших, в рамках которого вернули еще 1000 тел, принадлежащих погибшим военным Сил обороны Украины.