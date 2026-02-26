В Украину вернули еще одну тысячу тел погибших

В Украину сегодня, 26 февраля, вернули еще тысячу тел погибших, которые могут принадлежать украинским защитникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнослужащими.
"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам", - отметили в Координационном штабе.
Отмечается, что в дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут идентификацию репатриированных погибших.
"В очередной раз выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий", - добавили в Коордштабе.
Напомним, прошлый обмен произошел 29 января. Тогда Украина и Россия провели очередной раунд обмена телами погибших, в рамках которого вернули еще 1000 тел, принадлежащих погибшим военным Сил обороны Украины.
Также сообщалось, что 19 декабря Украине передали еще 1003 тела погибших. По утверждению России, они принадлежат украинским военнослужащим.
Также до этого произошло еще несколько обменов. В частности, 20 ноября россияне передали украинской стороне еще 1000 тел, а до того 23 октября также вернули еще тысячу тел погибших, которые могли принадлежать украинским военным. В обмен россияне получили останки собственных погибших солдат.