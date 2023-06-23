В Украину вернули еще двух военнопленных из Венгрии

"Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, переданные Москвой Будапешту. Таким образом, украинской стороне удалось вернуть уже пять украинских защитников", - написал Николенко.

По его словам, работа над возвращением еще шести украинских защитников, которые находятся в Венгрии, продолжается.

Украинские пленные в Венгрии

Напомним, 8 июня источники РБК-Украина рассказали, что Россия хочет передать Венгрии 11 украинских военнопленных. Позже факт передачи подтвердила Русская православная церковь.

Власти Венгрии подчеркивали, что они не имеют никакого отношения к передаче пленных, поскольку организацией занимались религиозные и церковные организации.

К пленным первое время не допускали украинских дипломатов, еще 19 июня об этом заявяло МИД нашей страны.

Но уже 20 июня стало известно, что трех военнопленных удалось вернуть в Украину из Венгрии.