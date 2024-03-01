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В Украине удалось идентифицировать более 2800 тел военных

Украина, Пятница 01 марта 2024 21:50
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В Украине удалось идентифицировать более 2800 тел военных Фото: Украине удалось идентифицировать более 2800 тел военных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине сейчас удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

Лубинец заявил, что вчера прошла важная встреча с членами семей погибших военнослужащих.

"По обращению членов семей военнослужащих с жалобами на длительный срок идентификации неопознанных тел защитников, наш институт пригласил представителей государственных органов для общения, выяснения причин и обсуждения путей, которые помогут решить проблему", - пояснил он.

По данным омбудсмена, по словам Министра здравоохранения, более 2800 тел и фрагментов тел военных удалось идентифицировать.

"Продолжается процесс поиска их родных для возвращения для погребения. Также, по словам представителей государственных органов, родные не могут найти тел защитников, поскольку они еще не переданы украинской стороне. Однако процесс репатриации тел происходит", - добавил Лубинец.

Напомним, ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести.

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