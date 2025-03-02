Украину нужно превратить в "стального дикобраза", - Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы. Это необходимо сделать путем предоставления стране средств защиты, которые превратят ее в условного "стального дикобраза".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео фон дер Ляйен в соцсети Х.
"Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя. Это фактически превращение Украины в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками", - заявила глава Еврокомиссии после встречи европейских лидеров в Лондоне.
Она отметила, что в центре внимания не только военное снабжение, но и обеспечение безопасности энергетической системы и обеспечение того, чтобы со временем страна стала сильной и устойчивой.
Также Урсула фон дер Ляйен рассказала, что вторым элементом обсуждений на встрече стала срочная необходимость перевооружения Европы.
"Мы действительно должны сделать значительные шаг. Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза. И нам нужно... готовиться к худшему", - сказала она.
Ожидается, что 6 марта, во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе, глава Еврокомиссии представит новый план направленный на резкое увеличение оборонных расходов во всех 27 странах союза. Она уточнила, что план будет состоять из трех моментов:
Напомним, сегодня по итогам встречи европейских лидеров в Лондоне, Украина и Британия заключили масштабное соглашение в сфере безопасности и обороны. В частности, проект на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов направлен на укрепление украинской противовоздушной обороны до 2030 года.
Подробнее о деталях соглашения - читайте в материале РБК-Украина.
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