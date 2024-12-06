Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить

Проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда равномерны для украинцев, проживающих в разных областях. Чтобы унифицировать систему графиков почасовых отключений (ГПО) и сделать ограничения более справедливыми, решили изменить инструкцию применения графиков.

Возобновить ограничения энергоснабжения в Украине после двухмесячной осенней паузы пришлось около месяца назад. Их ввели 13 ноября, но только для промышленности. Причиной стало снижение мощности маневровой генерации и уменьшение объемов импорта электроэнергии.

Но уже 17 ноября после массированной атаки россиян пришлось вводить аварийные отключения электроэнергии, а со следующего дня переходить на стабилизационные - то есть на отключения по графикам.

Снижение температуры увеличило потребление электроэнергии, при этом ее производство сократилось. После обстрелов 28 ноября пришлось снизить генерацию АЭС.

"Некоторые блоки работали не на полную мощность в течение нескольких дней после военных ударов 28 ноября, которые повлияли на электрическую инфраструктуру, необходимую для ядерной безопасности", - сообщило МАГАТЭ.

По информации агентства, один из 9 блоков АЭС до сих пор не работает. "Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — имеют девять реакторов, из которых восемь в настоящее время работают, а один находится в состоянии остановки", - заявляло агентство.

Неработающий блок планируют запустить в ближайшие дни, сообщили источники издания. Но риски новых повреждения систем передачи электроэнергии и сокращения генерации из-за обстрелов довольно велики. Поэтому ожидать нормализации электроснабжения оснований нет.

Как могут измениться графики отключения света

Сейчас отключения по стране происходят неравномерно. И если за месяц в сумме количество часов “без света” для всех потребителей практически одинаково, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.

В каждой области устанавливаются отдельные графики. Регионы получают команду от "Укрэнерго" на отключения одной или нескольких очередей потребителей и уже сами решают, какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других - по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

По всей стране вводить одинаковые графики нельзя - это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

К примеру, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке - чтобы не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут по определенным очередям в одинаковое время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет по другим зонам.

Но это лишь один из вариантов. Есть другое предложение для установления более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух - много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подочереди и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений изменений не будет. При этом ждать существенного улучшения ситуации с ограничениями энергоснабжения особых оснований нет. Запуск девятого блока АЭС, конечно же, добавит генерации, но снижение температуры увеличит потребление. К тому же импорт электроэнергии, несмотря на то, что допустимые мощности были увеличены до 2,1 ГВт, продолжает оставаться на достаточно низком уровне.