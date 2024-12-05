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Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии из ЕС: эксперт назвал причину

Четверг 05 декабря 2024 14:52
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Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии из ЕС: эксперт назвал причину Фото: Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии из ЕС (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украина не полностью использует возможность импорта электроэнергии из стран Европейского Союза из-за искусственных ценовых ограничений на рынке.

Об этом заявил эксперт по рынку нефтепродуктов и энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Громадського радіо".

По словам Рябцева, в настоящее время в Украине наблюдаются отключения электроэнергии по всем регионам, что свидетельствует о дефиците. В то же время возможности межгосударственного пересечения используются менее чем на четверть.

"Мы можем завезти 50 ГВт/часов электрической энергии каждые сутки, более 50 ГВт/часов электрической энергии. Мы завозим 6, 7, в лучшем случае - 10, может 11, вот на пике у нас было после атаки 28 ноября", - отметил эксперт.

Рябцев объяснил, что главным препятствием для увеличения импорта являются так называемые прайс-кепы – предельные цены на рынке электроэнергии. Он привел пример ценовой ситуации:

"Пиковая нагрузка стоит 152 евро за МВт/час сейчас в Украине, а в Польше – 144, в Словакии – 154, в Румынии – 154 тоже. На 2 евро больше в Румынии и в Словакии, а в Польше вообще дешевле. Что запрещает нам купить эту самую электрическую энергию? Что запрещает? Прайс-кепы", - добавил он.

Ранее аналитика рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что Украина продолжает уменьшать объемы импорта электроэнергии, несмотря на рост потребления и применение ограничений для потребителей. По ее словам, в ноябре 2024 года импорт электроэнергии составил около 165 тысяч МВтч, что на 9% меньше по сравнению с октябрем.

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