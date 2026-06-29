В Украину после жары идут грозы: где будет штормить уже в ближайшие часы

Где 29 июня ожидается гроза в ближайший час:

в Киеве и области;

в западных областях;

в северных областях;

в Винницкой области;

в Черкасской области

в Полтавской области.

Где 29 июня будут град и шквалы (только в отдельных районах):

в Волынской области;

в Ровенской области;

в Тернопольской области;

в Хмельницкой области.

Где 30 июня будут грозы, град и шквалы (только в отдельных районах):

на Закарпатье;

на Прикарпатье.

Укргидрометцентр уже объявил І уровень опасности – желтый.

Также указано, что непогода может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Специалисты призывают людей во время грозы не находиться у рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.