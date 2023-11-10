Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за взлета Миг-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в 10:30. Через несколько минут из-за тревоги "покраснели" все регионы Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине есть угроза ударов ракетами. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, украинцев призывают не игнорировать сирены.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35

Почему опасен Миг-31К

Самолет МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года Украина не могла сбивать вражеские "Кинжалы". Но в мае силы ПВО впервые уничтожили эту ракету с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Российские атаки

Россия в последнее время вместо большого количества ракет и дронов начала применять меньше средств. Оккупанты за раз выпускают до 10 "Шахедов" и несколько ракет разных типов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал такую тактику россиян тактикой тысячи порезов.

В частности, в ночь на 10 ноября захватчики выпустили по Украине 6 дронов и две ракеты Х-31 и Х-59. Силы противовоздушной обороны сбили 5 дронов и авиационную ракету Х-59.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях. Там раздавались взрывы.

При этом Воздушные силы ВСУ, как и украинская разведка, отмечают, что россияне, вероятно, накапливают ракеты, чтобы атаковать Украину в зимний период.