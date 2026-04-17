Украину ждут два скачка цен на продукты

Сейчас из-за конфликта на Ближнем востоке повлиял только на стоимость топлива. Эксперты не исключают, что цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти до 100 гривен за литр.

Поскольку от стоимости топлива зависят производственные процессы многих товаров и логистика, следует ожидать цепного роста цен на отечественные и, прежде всего, импортные товары, считает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Уже в апреле можно ожидать переноса растущей цены топлива на себестоимость. Прежде всего будут дорожать товары со значительным "плечом" поставки, то есть импорт. Преимущественно это - непродовольственный сегмент", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

На фоне девальвационных ожиданий снижение цены может быть ощутимым, считает Жалило. Однако оно будет ограничиваться ослаблением покупательной способности.

Относительно продовольственного сегмента, аграрии будут формировать запасы топлива на продолжение весенних, летних работ и уборки урожая.

"Этот тренд будет поддерживаться ростом мировых цен, прежде всего, на зерно, по той же причине. Ощутимую разницу можем увидеть при формировании цен нового урожая - уже с мая, это наверняка нивелирует традиционное замедление инфляции летом", - прогнозирует Жалило.

Вместе с этим, он ожидает вторую волна подорожания может в сентябре. "Тогда будут закладываться запасы на новый цикл агропроизводства. Если до тех пор ситуация на рынке топлива не успокоится, эта волна также может быть ощутимой", - убежден Жалило.

Увеличить расходы аграриев и, как следствие, стать дополнительным фактором для роста цен, может быть подорожание минудобрений, предположил эксперт.

Дальнейший рост цен прогнозирует и исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Пока водители считают стоимость каждого литра, рынок готовится к эффекту домино, который через несколько недель дойдет до полок супермаркетов и железнодорожных касс", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Подорожание товаров, по оценке Пендзина, может произойти уже в мае.

"Рынок работает как инерционный механизм: от момента, когда дизель подорожал, до полного пересмотра ценников проходит примерно 20 дней", - считает эксперт.

Наибольшая вероятность роста цен на товары продовольственного рынка.

"Здесь горючее "зашито" в стоимость на всех этапах: от обработки земли до финальной доставки на полки. Пока рынок держится на запасах прошлого года, но каждая поездка грузовика от производителя до магазина уже становится дороже", - отметил Пендзин.

Если затраты на производство и логистику будут "неподъемными" для внутреннего рынка, украинский производитель, по мнению эксперта, оказывается на грани выживания.

"Выбор остается небольшим: либо закрываться, либо уступать место импорту. Это худший сценарий, при котором полки магазинов заполнят зарубежные товары только потому, что наш фермер или предприниматель не вытянул затрат на новую посевную и логистику", - подчеркнул он.

Однако, если в этом году будет хороший урожай, то уровень роста цен может снизиться.

"Именно результаты сбора агропродукции смогут частично компенсировать большие расходы на топливо. Если же объемы урожая будут низкими, топливная составляющая надавит на рынок с двойной силой", - отметил Пендзин.