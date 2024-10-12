Не только из-за обстрелов. В 10 областях Украины выключали свет

Отключения света за прошедшие сутки фиксировали в 10 областях Украины. Причинами отключений были боевые действия, обстрелы и непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов более 7 тысяч абонентов в пяти областях оставались без электроснабжения.

Днепропетровская область. В результате боевых действий без света 1,4 тысячи потребителей.

Донецкая область. В результате боевых действий за минувшие сутки обесточено 1,2 тысячи абонентов. Энергетики возобновили электроснабжение для 3,9 тысячи абонентов в 14 населенных пунктах. На утро без света остаются 114 населенных пунктов - 79,3 тысячи абонентов.

Запорожская область. Из-за технологических нарушений без света оставалось 3,8 тысячи потребителей. В результате боевых действий обесточено 2,6 тысячи потребителей. Всего из-за боевых действий без напряжения 6,3 тысячи потребителей.

Киевская область. По технологическим причинам без электроснабжения 526 абонентов в двух населенных пунктах.

Кировоградская область. Из-за непогоды полностью обесточено 19 населенных пунктов, а частично - шесть, без напряжения 5,6 тысячи потребителей.

Одесская область. Из-за дождей обесточены 785 абонентов в шести населенных пунктах. Из-за технологических нарушений без света 1,7 тысячи абонентов в двух населенных пунктах.

Сумская область. Из-за технологических нарушений обесточены 3,4 тысячи потребителей в двух населенных пунктах. Всего без света остаются 120 населенных пунктов - 12,2 тысячи потребителей.

Харьковская область. В результате боевых действий дополнительно обесточено 1,9 тысячи абонентов. На утро из-за боевых действий без напряжения 42,3 тысячи абонентов в 99 населенных пунктах.

Херсонская область. В Херсоне без электроснабжения 3842 потребителя.

Всего в Херсонской области остается без света более 25 тысяч потребителей в 45 населенных пунктах.

Черниговская область. Из-за непогоды без электроснабжения остались 1,3 тысячи абонентов в восьми населенных пунктах. В результате вражеских обстрелов остаются обесточенными 27 населенных пунктов - 1,9 тысячи абонентов.