RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: какую погоду ждать завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 11 октября, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и значительное похолодание в западные области страны.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Согласно прогнозам, к вечеру пятницы дождливая погода расширится на Житомирскую, Винницкую, Киевскую области, а также западные районы Черкасской области.

Несмотря на это, на остальной территории Украины еще будет сухая погода. Температура в южных и центральных областях будет оставаться самой высокой - до +20...+25 градусов, на востоке страны - +20...+23 градуса, а на севере - +19...+21 градус.

В западных регионах температура снизится до +12...+16 градусов, однако в Черновицкой и Хмельницкой областях еще сохранится более теплый воздух - до +19 градусов.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины, и холодный воздух охватит все области. Такая резкая смена погоды, особенно осенью, может негативно сказаться на здоровье, в частности, вызвать обострение хронических заболеваний.

Погода в столичном регионе

В Киеве 11 октября ожидается сухая погода в течение дня, но вечером столица попадет под влияние холодного фронта, что будет сопровождаться небольшими дождями.

Осадки усилятся в ночь на 12 октября, когда температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.

Синоптик Наталья Диденко ранее предупреждала о резком похолодании и интенсивных дождях, которые ожидаются в Украине в ближайшие выходные.

В то же время, 10 октября преимущественно без осадков, за исключением Крыма и Херсонской области, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве