На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: какую погоду ждать завтра

Согласно прогнозам, к вечеру пятницы дождливая погода расширится на Житомирскую, Винницкую, Киевскую области, а также западные районы Черкасской области.

Несмотря на это, на остальной территории Украины еще будет сухая погода. Температура в южных и центральных областях будет оставаться самой высокой - до +20...+25 градусов, на востоке страны - +20...+23 градуса, а на севере - +19...+21 градус.

В западных регионах температура снизится до +12...+16 градусов, однако в Черновицкой и Хмельницкой областях еще сохранится более теплый воздух - до +19 градусов.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины, и холодный воздух охватит все области. Такая резкая смена погоды, особенно осенью, может негативно сказаться на здоровье, в частности, вызвать обострение хронических заболеваний.

Погода в столичном регионе

В Киеве 11 октября ожидается сухая погода в течение дня, но вечером столица попадет под влияние холодного фронта, что будет сопровождаться небольшими дождями.

Осадки усилятся в ночь на 12 октября, когда температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.