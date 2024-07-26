На Украину надвигается антициклон Gustav: где и когда ждать жаркой погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет зависеть от антициклона Gustav.
РБК-Украина рассказывает, в какие регионы и когда именно может вернуться жара.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, погоду Украины в ближайшие дни будет определять антициклон по имени Gustav.
Исходя из этого, в течение субботы и воскресенья 27-28 июля в большинстве регионов будет доминировать сухая и солнечная погода.
Максимальные температуры воздуха могут быть такими:
Антициклон Gustav и другие воздушные потоки (карта: facebook.com/tala.didenko)
В субботу, 27 июля, несколько прохладнее может быть в западных областях - до 25-28°С (в воскресенье, 28 июля, там также усилится жара).
"В Киеве в субботу и воскресенье будет солнечно, сухо, жарко. В дневные часы температура воздуха будет колебаться около +30 градусов", - добавила эксперт.
По ее словам, ощутимое снижение температуры воздуха ожидается:
Кроме того, в понедельник-вторник в Украине предполагается усиление ветра. Местами - до штормовых порывов.
"Следующая очередь включения жары ориентировочно с 4 августа", - подытожила синоптик.
Пост Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Между тем, в Украинском гидрометеорологическом центре граждан предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Уточняется, что он будет сохраняться в течение 26-29 июля практически во всех регионах, кроме:
Пожарная опасность по Украине на 29 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах в Украине в середине июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
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