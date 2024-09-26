В Луцке обнаружили опасные химические вещества в воздухе

Сегодня стало известно, что в Луцке были обнаружены опасные химические вещества, причинившие загрязнение воздуха.

Отмечается, что 25 сентября в Луьке на стационарном посту наблюдений на ул. Ровенский и Конякин были зафиксированы превышением предельно допустимых разовых концентраций вредных для здоровья веществ.

Об этом Волынский облцентр по гидрометеорологии сообщил сегодня.

Речь идет о превышении:

в 1.1 фенола,

в 1,1 формальдегида.

Фенол

Это вещество опасно из-за своей высокой токсичности. Вдыхание фенола может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель, головокружение, тошноту и головные боли. Длительное или частое вдыхание может привести к более серьезным проблемам, таким как повреждение центральной нервной системы, нарушение работы печени и почек, а также раздражение кожи и слизистых. При высоких концентрациях фенол может обладать канцерогенными свойствами, то есть вызвать развитие раковых заболеваний.

Формальдегид

Это вещество в воздухе опасно, поскольку может вызвать раздражение глаз, носа, горла и дыхательных путей, вызывая кашель, слезотечение, затрудненное дыхание. При длительном или частом воздействии формальдегид способен вызывать аллергические реакции, повреждения органов дыхания и обладает канцерогенными свойствами, что может приводить к развитию раковых заболеваний.