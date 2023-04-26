Украину накроет циклон Udo. Какие регионы "зацепит" холодный фронт

"Частично эта новая воздушная масса коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областей - там есть вероятность небольшого дождя и несколько "осядут" градусы", - рассказала она.

Синоптик добавила, что:

в Винницкой области будет +10+11;

в Житомирской, Киевской областях - до +14...+16,

в Одесской - до +15.

"На остальной территории Украины удержится отличная погода, теплая, солнечная, с температурой воздуха +16...+21 градусов", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха составит +16 градусов.

Блиц-рогноз на четверг

Диденко добавила, что в четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины.

"Только в восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, но будет тепло, до +17...+20 градусов", - предупредила она.

Как сообщалось, в Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки.

Добавим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.