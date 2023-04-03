Украину накроет циклон. Синоптик рассказала о погоде на сегодня
Сегодня, 3 апреля, погода большинства областей Украины будет определять циклон. В частности, неделя начнется в Украине похолоданием и мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег", - рассказала она.
По словам синоптика, температура воздуха днем всего 0...+3 градуса, разве что на Закарпатье и в Черновицкой области +3...+7 градусов.
"На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6, +7 градусов.
"К вечеру в понедельник похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег", - предупредила синоптик.
Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе.
Отметим, что как раз с 3 апреля в Украине снова похолодает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.