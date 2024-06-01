Украину накроет циклон Radha. Какая будет погода сегодня

Сегодня, 1 июня, Украину накроет циклон Radha. Вероятны дожди, местами порывы ветра и, как не странно, жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Июнь начнется в Украине жарой. Температура воздуха в восточных областях будет сегодня +26...+31 градусов. В большинстве областей в течение дня +25....+29 градусов, только в западных областях будет свежее, +22...+25 градусов", - рассказала она.

Кроме того, ветер будет дуть с юго-запада и окажется умеренным, в западных областях возможны более сильные порывы до 15 м/с.

"Кратковременные дожди с грозами ожидаются 1 июня в западных областях, на севере Украины, в Винницкой области и местами в Черкасской области. Эту дождевую грозовую неустойчивость атмосферы обеспечит активная циклоническая система над Центральной Европой на имя Radha", - добавила Диденко.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве и начале лета

В Киеве лето начнется жарой. В течение дня столбики термометров максимально покажут +29 градусов.

В начале лета, по данным Диденко, дефицит влаги и, соответственно, высокая пожарная опасность будут наблюдаться на юге и востоке Украины, а также сухая погода охватит значительную часть центральных областей, кроме Винницкой области. Наибольшая вероятность периодических дождей - запад и север Украины.

Поэтому от жары и солнца нужно защищаться тем, кто находится на юге, востоке и в центре Украины. А жителям запада и севера было бы хорошо запастись зонтом.

При этом, как отмечают синоптики, погода в Украине летом 2024 ожидается на 1-2 градуса теплее обычного. Сильнейшие аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны.