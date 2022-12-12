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В Киевской области полностью обесточены 14 населенных пунктов

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 11:09
В Киевской области полностью обесточены 14 населенных пунктов Фото: в Киевской области 14 населенных пунктов без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области из-за непогоды 14 населенных пунктов остались без света. Еще 37 населенных пунктов обесточены частично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"В течение 11-12 декабря в Киевской области наблюдается ухудшение погодных условий. Непогода уже стала причиной аварийных отключений света. Наши специалисты уже вернули свет в 20 населенных пунктов, которые были обесточены полностью и 57 - частично", - говорится в сообщении.

Из-за порывов ветра полностью обесточены 22 линии электропередач и еще 10 - частично, а также 525 трансформаторных подстанций. На местах аварий работают ремонтные бригады.

Синоптики предупреждают, что сегодня в Киевской области ожидается дождь с мокрым снегом, гололедица, порывы ветра до 12 метров в секунду.

Напомним, Киев с утра засыпает снегом, поэтому водителей призывают не выезжать в город на собственном транспорте.

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