Украину накроет облачность и дожди: прогноз погоды на 13 ноября

На остальной территории страны ожидается плотная облачность и местами небольшие дожди. Ветер - западный и юго-западный, слабый или умеренный.

Температура днем самой высокой будет на западе и юге - от +9 до +13 градусов. В центральных, северных и восточных областях - от +7 до +11 градусов. Прохладнее всего будет на Черниговщине, Киевщине и Черкасщине - всего от +5 до +9 градусов.

В Киеве 13 ноября будет преобладать облачная погода с небольшим дождем ночью и утром. Днем без существенных осадков, температура составит около от +6 до +7 градусов.

По прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу ожидается кратковременное потепление до +14 градусов. Однако уже в воскресенье снова похолодает до +9 градусов (в южных регионах еще сохранится относительно теплая погода).

Новая неделя начнется с очередного повышения температуры до +13 градусов, но уже со вторника, 18 ноября, в Украину вернется ощутимое похолодание.