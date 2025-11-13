RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украину накроет облачность и дожди: прогноз погоды на 13 ноября

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 13 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 13 ноября, почти по всей территории Украины сохранится пасмурная осенняя погода. Прояснения возможны лишь в западных областях, где местами выглянет солнце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

На остальной территории страны ожидается плотная облачность и местами небольшие дожди. Ветер - западный и юго-западный, слабый или умеренный.

Температура днем самой высокой будет на западе и юге - от +9 до +13 градусов. В центральных, северных и восточных областях - от +7 до +11 градусов. Прохладнее всего будет на Черниговщине, Киевщине и Черкасщине - всего от +5 до +9 градусов.

В Киеве 13 ноября будет преобладать облачная погода с небольшим дождем ночью и утром. Днем без существенных осадков, температура составит около от +6 до +7 градусов.

По прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу ожидается кратковременное потепление до +14 градусов. Однако уже в воскресенье снова похолодает до +9 градусов (в южных регионах еще сохранится относительно теплая погода).

Новая неделя начнется с очередного повышения температуры до +13 градусов, но уже со вторника, 18 ноября, в Украину вернется ощутимое похолодание.

 

Похолодание в Украине

Уже в начале этой недели в Украине ожидается заметное снижение температуры. По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.

