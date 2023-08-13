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В Украине из-за войны погибли 500 детей

Фото: россияне убили 500 украинских детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине из-за российской агрессии погибли 500 детей. Еще больше тысячи несовершеннолетних пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, более 1597 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ: 500 детей погибли и более 1097 получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 485, Харьковской - 298, Киевской - 129, Херсонской - 118, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 94, Черниговской - 71, Луганской - 67.

Россия вывозит украинских детей

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, поскольку россияне отказываются содействовать.

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовской-Беловой.

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