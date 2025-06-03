Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Ситуация на фронте и атаки РФ

С начала суток 3 июня, на фронте произошло более 130 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на Покровском и Новопавловском направлениях.

Утром российские захватчики ударили из реактивной артиллерии по центру города Сумы. В результате атаки погибли четыре человека, около 30 получили ранения.

В Запорожской области российские террористы ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар в одном из сел Васильевского района.

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