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Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Фото: российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые вражеские БпЛА в воздушном пространстве Украины обнаружили около 23:00. Они двигались:

  • на юге Сумской области на юго-запад;
  • на севере Харьковской области юго-западным курсом;
  • в направлении города Харьков.

По состоянию на 23:48 российские дроны двигались:

  • на севере и востоке Харьковской области, курсом на запад/юг;
  • на юге Сумской области, курс западный;
  • на востоке Полтавской области, курс северо-западный.

По состоянию на 23:36 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Ситуация на фронте и атаки РФ

С начала суток 3 июня, на фронте произошло более 130 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на Покровском и Новопавловском направлениях.

Утром российские захватчики ударили из реактивной артиллерии по центру города Сумы. В результате атаки погибли четыре человека, около 30 получили ранения.

В Запорожской области российские террористы ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар в одном из сел Васильевского района.

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Война в УкраинеАтака дронов