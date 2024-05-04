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Украину атакуют дроны: где объявлена тревога

Фото: в Украине объявили тревогу в нескольких областях из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине объявили воздушную тревогу в некоторых областях поздно вечером 4 мая из-за фиксации вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы тревоги раздались в Харьковской области, где были замечены беспилотники противника.

"Харьковская область - угроза применения ударных БПЛА", - говорится в объявлении военных.

До этого военные предупреждали об угрозе авиаударов на юге Украины, в частности пуски управляемых авиабомб были зафиксированы в Херсонской области.

Добавим, начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) в своем Telegram призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях и напомнил о правилах информ-тишины во время работы ПВО.

"Жители харьковской области - не покидайте укрытие! На территории Харьковской области замечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО!" - говорится в его сообщении.

Позже стало известно, что в Харькове примерно в 23:34 была слышна серия взрывов. Как передает "Суспільне", они могли прозвучать за пределами города.

В 23:42 в ВС сообщили, что зафиксирована группа дронов противника в Херсонской области - вражеские беспилотники летят в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги выглядит так:

Атаки "Шахедов"

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками типа "Шахед". В мэрии сообщили о двух "прилетах". В результате вражеской атаки было четыре пострадавших, зафиксировано возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе.

Добавим, позже в командовании Воздушных сил рассказали, что силами и средствами ПВО в Харьковской и Днепропетровской областях было уничтожено 13 "Шахедов".

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов