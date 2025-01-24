Украину атаковали почти 60 дронов. ПВО работала в семи областях

Последствия атаки РФ

Как сообщили Воздушные силы, в результате вражеского удара в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, есть погибшие. Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили.

Как ранее стало известно, в Киевской области обломки вражеских дронов упали в двух районах. Были повреждены дома, в частности, в городе Глеваха вспыхнула многоэтажка.

Известно, что в Киевской области в результате атаки погибли три человека.

Кроме того, в одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Шахеда" поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом образовалась воронка диаметром 4 метра. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

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