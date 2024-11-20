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Украину атаковали дронами и ракетами: ПВО работала в 14 областях

Фото: ПВО работала в 14 областях во время атаки 20 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 20 ноября выпустила по Украине более сотни дронов и шесть ракет. Противовоздушная оборона работала в 14 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Также оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, россияне били управляемыми авиабомбами и выпустили 122 "Шахеда" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Орела, Приморско-Ахтарска.

Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 11:00 подтверждено уничтожение двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских дронов.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Еще 58 беспилотников локационно потеряны в разных регионах. Пять дронов полетели в Россию, один - в Беларусь.

 

Последствия атаки РФ

Известно, что вечером армия РФ нанесла ракетный удар по городу Прилуки в Черниговской области. В результате атаки пострадал мужчина, повреждены гражданские объекты.

Также противовоздушная оборона ночью работала в Киеве. В столице за ночь несколько раз раздавались взрывы. КГВА утром сообщила о падении обломков в Днепровском районе и пожаре в многоэтажном доме. Позже выяснилось, что информация не подтвердилась.

Местные власти уточнили, что обломки дронов упали в двух районах столицы - Подольском и Оболонском.

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