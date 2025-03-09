Украину атаковали 119 дронов. ПВО работала в половине областей

Последствия атаки РФ

Воздушные силы отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская области и Запорожье.

Как известно, ночью в Киеве работали силы ПВО. По данным Киевской городской военной администрации, россияне выпустили на Киев более 30 дронов. На подступах к столице сбили 12 беспилотников.

Также оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Запорожье. В результате атаки возник пожар. Жителей Запорожья и соседних населенных пунктов предупреждали о проблемах с поставками газа и тепла.

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