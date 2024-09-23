Через неделю все изменится. Украинцев ждут ограничения на переводы с "карты на карту"

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает временный - на полгода - лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (известных также как P2P или C2С).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Каким будет лимит и кого он не коснется

Согласно информации Нацбанка, для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц. Отмечается, что такой временный лимит будет предотвращать использование платежной инфраструктуры в противоправных целях.

Он будет действовать только на исходящие переводы - по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

В то же время он не будет применяться:

к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным соответствующим постановлением

к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения

при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке

к переводам юридических лиц

Не будут ограничиваться также операции по реквизитам IBAN.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", - уточнили в НБУ.

Будет ли лимит влиять на сборы волонтеров

В Нацбанке уверены, что установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы убедиться в этом, НБУ даже провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров.

Уточняется, что по их результатам решение "было откалибровано" и содержит соответствующую оговорку, что лимиты не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / поставщиками платежных услуг в качестве волонтеров

во время переводов средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / поставщиками платежных услуг в качестве волонтеров

Отмечается, что вышеупомянутое постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности.

Чтобы поставщики платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, человек должен соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.

Зачем НБУ устанавливает лимит на переводы

В Нацбанке считают, что введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности - в частности, с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

По сути, "дропы" - это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Такие счета используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

"Масштабы проблемы использования "дропов" оценить сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, однако в целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов. По данным нескольких крупнейших банков, в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами на основании участия в схемах дропов", - рассказали в НБУ.

Отмечается, что сумма и количество операций переводов с карты на карту показывает устойчивую тенденцию роста во всех группах банков - независимо от объемов карточного бизнеса.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" может проходить около 200 млрд грн в год.

"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное, антикризисное решение", - подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.

Уточняется, что некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций для выявления нетипичного поведения клиентов, однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.

Поскольку эта проблема неотложна и комплексна, она требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий.

"Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит НБУ при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов", - рассказали в банке.

Другие решения для борьбы с мошенниками

По информации Нацбанка, в дальнейшем для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях планируются следующие шаги: