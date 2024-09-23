Украинцам станет проще устроиться на работу в Швейцарии: что изменилось

Главная цель этого решения состоит в том, чтобы обеспечить работой больше украинцев. В связи с этим швейцарское правительство поручило Федеральному департаменту юстиции и полиции (EJPD), отвечающему за вопросы миграции, подготовить к февралю 2025 года законодательные изменения для облегчения трудовой интеграции украинцев.

Решение было принято на основе отчета рабочей группы, представленного 20 сентября 2024 года. Группу возглавил бывший министр кантона Аргау Урс Гофманн. Она была создана для оценки практического опыта применения "защитного" миграционного статуса "S" и анализа социально-экономических условий его функционирования.

Парламент Швейцарии также поддерживает упрощение процедуры трудоустройства украинских беженцев. Вместо разрешительного порядка предлагается ввести уведомительный.

Кроме того, украинцы со статусом "S" должны будут регистрироваться в государственных службах занятости (RAV). После получения работы беженцы смогут свободно менять кантон (основная административная единица Швейцарии – ред.) проживания, однако обязаны участвовать в социально-интеграционных программах.

Что такое статус "S"

Статус защиты "S" в Швейцарии - это особый временный миграционный статус, который предоставляется людям, нуждающимся в немедленной защите из-за военных конфликтов или массовых преследований, без необходимости прохождения стандартной процедуры предоставления убежища. Этот статус позволяет быстро получить право на проживание в стране, а также дает ряд прав и привилегий, в частности:

быстрый доступ к временной защите без длительных процедур предоставления убежища

без длительных процедур предоставления убежища разрешение на проживание в Швейцарии на срок до одного года, которое может быть продлено, если ситуация в стране происхождения не стабилизируется

на срок до одного года, которое может быть продлено, если ситуация в стране происхождения не стабилизируется право на работу – беженцы со статусом "S" могут получить разрешение на трудоустройство или работу по упрощенной процедуре

– беженцы со статусом "S" могут получить разрешение на трудоустройство или работу по упрощенной процедуре медицинское страхование и доступ к медицинским услугам

и доступ к медицинским услугам право на образование для детей и молодежи

для детей и молодежи ограниченное право на передвижение – люди со статусом "S" могут путешествовать в пределах Шенгенской зоны, но ограниченным количеством дней в году

Статус "S" был введен для быстрого реагирования на чрезвычайные миграционные кризисы, такие как война в Украине.