Швейцария организует конференцию по разминированию в Украине

Швейцария проведет конференцию по противоминной деятельности в Украине (UMAC2024) 17 и 18 октября в Лозанне, совместно с украинской стороной. Основная цель мероприятия - подчеркнуть важность гуманитарного разминирования для восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Как заявило Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA), разминирование критически важно для достижения справедливого и прочного мира в Украине. На конференции будут присутствовать представители иностранных правительств, международных организаций, гражданского общества и партнеры Швейцарии и Украины по гуманитарному разминированию.

Конференция UMAC2024 сосредоточится на интересах гражданского населения и рассмотрит, как инновации могут повысить эффективность и безопасность разминирования. Швейцарию на мероприятии представят президент Швейцарской Конфедерации 2024 года, глава Минобороны Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

По данным швейцарского правительства, около четверти территории Украины заражено минами и неразорвавшимися боеприпасами. В 2023 году Федеральный совет Швейцарии утвердил четырехлетний план помощи Украине в области гуманитарного разминирования на сумму 100 млн швейцарских франков (118 млн долларов).

Кроме того, Швейцария реализует программу помощи пострадавшим от мин людям и фермерам, лишившимся возможности обрабатывать свои земли из-за минной опасности.