Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии

Постановлением предусматривается внедрение возможности заключения договоров на распределение и снабжение электрической энергией потребителям с помощью информационно-коммуникационных систем (дистанционного порядка взаимодействия). Также прилагается реализация администрирования смены поставщика электроэнергии Администратором коммерческого учета средствами Датахаб.

Также в целях обеспечения устойчивого функционирования розничного рынка электрической энергии регулятор обязал поставщиков электроэнергии предлагать потребителям коммерческие предложения на электрическую энергию по фиксированной цене календарного квартала и года. Эта норма вступает в силу дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

В НКРЭКУ считают, что принятие постановления должно усилить конкуренцию в части предоставления возможности потребителю ориентироваться в ценовых предложениях поставщиков электрической энергии.

Напомним, правительство Украины решило сохранить тарифы на электроэнергию для населения по крайней мере до 31 марта 2023 года.

Сейчас действуют следующие цены: