Украинцам не следует рассчитывать на еще одно продление срока прохождения ВВК, - Верещук

Верховная Рада сегодня продлила срок прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" на четыре месяца. Однако украинцам не стоит надеяться на еще одно такое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук в Telegram.
Верещук напомнила, что сейчас срок для прохождения повторного медосмотра продлен до 5 июня 2025 года. Однако необходимо помнить, что это не большой срок.
"Во-первых, это не так много времени. Во-вторых, не следует рассчитывать на дальнейшие продления срока. Поэтому, тех, кто обязан пройти ВВК, призываю не медлить и не откладывать медосмотр до последнего", - написала Верещук.
Ранее мы писали о том, что в 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно годный" к военной службе. Поэтому граждане с этим статусом должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.
После чего по итогам ВВК можно будет получить один из четырех статусов:
Однако сегодня Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" на четыре месяца. Таким образом сроки прохождения ВВК были продлены до 5 июня 2025 года.
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