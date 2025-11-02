Украинцам отменили одну из военных норм: кому нужно поменять загранпаспорт

Кабинет министров отменил временный порядок продления срока действия загранпаспортов. Его ввели после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента консульской службы МИД Украины.

Начиная с 29 октября 2025 года с "продленными" загранпаспортами пересечение государственной границы запрещено. Для того, чтобы пересечь границу, отныне необходимы только биометрические документы со сроком действия до 10 лет.

Согласно обновленным правилам:

Украинцы в возрасте от 16 лет могут иметь паспорт сроком действия до 10 лет.

Дети до 16 лет - до четырех лет.

Для каждого гражданина, включая детей, необходимо наличие отдельного паспорта.

Украинцам, у которых возникли проблемы с пересечением границы ЕС из-за "продленного" паспорта, необходимо обратиться в консульство или посольство Украины. Там им доступно оперативное оформление удостоверения личности для возвращения в Украину (для детей до 16 лет услуга бесплатная).

В МИД Украины сообщили, что такие правила соответствуют международным стандартам ICAO. Отмечается, что большинство стран мира и авиаперевозчики не принимают документы, срок действия которых превышает 10 лет.