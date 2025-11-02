ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцам отменили одну из военных норм: кому нужно поменять загранпаспорт

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 16:25
UA EN RU
Украинцам отменили одну из военных норм: кому нужно поменять загранпаспорт Фото: для пересечения границы необходим документ со сроком действия до 10 лет (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабинет министров отменил временный порядок продления срока действия загранпаспортов. Его ввели после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента консульской службы МИД Украины.

Начиная с 29 октября 2025 года с "продленными" загранпаспортами пересечение государственной границы запрещено. Для того, чтобы пересечь границу, отныне необходимы только биометрические документы со сроком действия до 10 лет.

Согласно обновленным правилам:

  • Украинцы в возрасте от 16 лет могут иметь паспорт сроком действия до 10 лет.
  • Дети до 16 лет - до четырех лет.
  • Для каждого гражданина, включая детей, необходимо наличие отдельного паспорта.

Украинцам, у которых возникли проблемы с пересечением границы ЕС из-за "продленного" паспорта, необходимо обратиться в консульство или посольство Украины. Там им доступно оперативное оформление удостоверения личности для возвращения в Украину (для детей до 16 лет услуга бесплатная).

В МИД Украины сообщили, что такие правила соответствуют международным стандартам ICAO. Отмечается, что большинство стран мира и авиаперевозчики не принимают документы, срок действия которых превышает 10 лет.

Напомним, Евросоюз запустил новую биометрическую систему контроля EES, которая заменит штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Работа системы стартовала 12 октября 2025 года на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Во время первого пересечения граждан будут регистрировать со снятием отпечатков пальцев и фото, а в дальнейшем проверка будет происходить автоматически.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной Паспорт України
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН