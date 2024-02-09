Как преодолевать стрессы и истощение из-за войны войны: советы психолога

Для того, чтобы быть в ресурсе, несмотря на тяготы войны и постоянный стресс, нужно отдыхать. В этом помогут обычный душ и даже вечеринки и рестораны, если они помогают восполнить утраченные силы.

"Стресс нужно любить, потому что его задача подготовить к большему стрессу. Его нельзя игнорировать. То есть нам нужно иметь ресурс. Даже если вы не на войне, в мирном городе, но тоже живете во время войны, вам нужно быть дисциплинированными", - говорит он.

Важные советы

Военный психолог, в частности, советует пытаться ложиться спать, просыпаться, есть в одно и то же время, за час до сна и после не пользоваться мобильными телефонами.

"Вы увидите, что у вас очень много энергии. Уделяйте себе время - не только поспать, поесть и сходить в душ. Что-то для себя сделать, не для семьи - книгу почитать, погулять. Потому что эту энергию, ресурс нам нужно использовать для государства. А мы не заряжаем "мобильный телефон" и хотим что-то сделать. Ты не сможешь быть в ресурсе, переживать нормально стресс, если ты не ставишь себя "на зарядку", - объясняет Козинчук.

Почему быть в постоянном стрессе плохо?

Нужно понимать, как говорит военный, что когда ты в стрессе, ты принимаешь эмоциональное решение, а для того чтобы принимать рациональные решения, нужно рационально мыслить, а это не может быть в стрессе.

"Стресс нормальный, когда вы немного попереживали и возвращаетесь к функциональности: платите налоги, заботитесь о себе, ведете коммуникацию с социумом, у вас есть работа, потому что вы ее ищете, и обучение, потому что вы его ищете. А когда вы не можете что-то делать, сил не хватает ни на что, работа безразлична, отношения ломаются - тогда пора идти к специалисту по ментальному здоровью, к психотерапевту", - перечислил "тревожные звоночки" психолог.

Вечеринки, концерты, рестораны во время войны - не табу?

Психолог говорит, что в вопросах преодаления стресса, на пользу может пойти даже посещение концертов и ресторанов - если это часть вашего ресурса, то ходить можно.

"Вы едете за границу на море, пьете просекко и всю ночь танцуете на дискотеке, потому что в Италии нет комендантского часа. Восстановились, почувствовали, что снова много энергии – и идете снова воюете войну, волонтерите. Отдых – это не заслуга, это и есть "зарядка мобильного телефона", просто у каждого свой "вход". "Не ко времени", "деньги лучше задонать" – здесь я не согласен. Если ты восстановишься, сможешь гораздо больше заработать. Отдых – это не подарок. Это обязательство. Это как сломать ногу и на другой день пойти, потому что надо работать, а травматолог говорит, что две недели должно быть зафиксировано. Здесь тоже самое, нужно восстановиться", - говорит он.

Должны быть рамки

При этом, как подчеркивает Козинчук, должны быть рамки – танцевать на кладбище или приглашать вдову с собой на дискотеку – это вне рамок, просить напиться поехавшего со мной ветерана – это вне рамок.

"То есть здесь нужно уважать границы других. Я бы с удовольствием поехал в Италию, выпил какой-то алкоголь, съездил на море. И вернулся бы счастливый. Есть ошибочная штука, что сделаю многое после войны: запишусь в тренажерный зал, куплю платье. Нечего ждать "после войны" – уже сейчас можно это делать. Война – это не смерть всего общества. Солдатам в окопах все равно, что кто-то себе в чем-то отказывает или развлекается", - констатирует он.