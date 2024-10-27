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Украинцам рассказали, что делать, чтобы не было долгов за газ в случае эвакуации

Украина, Воскресенье 27 октября 2024 11:27
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Украинцам рассказали, что делать, чтобы не было долгов за газ в случае эвакуации Фото: украинцам рассказали, что делать, чтобы не было долгов за газ в случае эвакуации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцам рассказали, что нужно сделать перед эвакуацией, чтобы не было долгов за газ. Алгоритм включает три шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкоблгаз.

Алгоритм действий потребителя природного газа в преддверии эвакуации

1. Своевременно оформлять и передавать удобным для Вас путем соответствующих УГГ все необходимые документы по ВПЛ, опломбировать газовые приборы, которыми Вы не пользуетесь, обратившись в УГГ.

2. В случае эвакуации или не проживания - до 5-го числа каждого месяца обязательно передавать показания счетчика.

3. Заплатить задолженность за услуги распределения природного газа. Это позволит своевременно и в кратчайшие сроки выполнять все необходимые меры по поддержанию газораспределительной системы.

"Такие действия помогут Вам избежать спорных вопросов начисления услуги распределения газа! Если у вас остались вопросы, обращайтесь в контакт-центр Донецкоблгаза по номеру 0-800-100-104", - отметили в облгазе.

Стоимость газа для населения в Украине

В августе Кабинет министров продлил действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны следующего года. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Напомним, во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для населения. В частности, запрещено устанавливать цены выше, чем они были в феврале 2022 года.

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