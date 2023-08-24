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Выплаты пленных будут отдавать их семьям: Рада одобрила закон в первом чтении

Украина, Четверг 24 августа 2023 13:41
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Выплаты пленных будут отдавать их семьям: Рада одобрила закон в первом чтении Фото: Рада приняла законопроект в поддержку пленных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект № 9638 за основу поддержали 335 депутатов.

Законопроектом предлагается:

  • сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.

Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.

Также предлагается:

  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
  • усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Законы о поддержке военных

Как заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, Верховная рада уже приняла ряд законов в защиту ветеранов. В ближайшее время депутаты планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, приступающим к работе после увольнения с военной службы.

Также будет рассмотрен проект, направленный на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, введение единого государственного реестра военнослужащих, а также отдельный статус защитника и защитниц Украины.

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