Услуга єМалятко заработает на постоянной основе: что будет доступно и как воспользоваться

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги єМалятко. Эта услуга действовала с 2020 года в экспериментальном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 11 августа 2023 г. №853 .

Услуга єМалятко состоит из следующих услуг:

1) государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;

2) декларирование места жительства ребенка;

3) назначение пособия при рождении ребенка;

4) внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;

6) внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;

7) предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи сверток малыша;

8) выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

9) назначение пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Услуги, входящие в состав услуги єМалятко, могут предоставляться через средства Портала Дія и информационно-коммуникационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть задействованы для предоставления услуги єМалятко

Условия предоставления услуг и заявление

Услуга єМалятко предоставляется, если:

родители ребенка являются гражданами Украины;

в отношении ребенка было выдано медицинское заключение о рождении

Услуга єМалятко предоставляется исключительно по желанию родителей ребенка или одного из них путем подачи заявления о государственной регистрации рождения

В случае когда сведения об отце ребенка вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан по заявлению матери ребенка, получение услуги єМалятко осуществляется только по заявлению матери.

Заявитель может подать заявление одним из следующих способов: