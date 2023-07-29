Украинцам рассказали, как оформить помощь при рождении ребенка

Оформить помощь при рождении ребенка может один из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Оформление помощи возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Оформить помощь можно онлайн. Для этого:
Также вы можете воспользоваться комплексной услугой "Малятко" на портале "Дія".
Для оформления помощи офлайн нужно:
В орган социальной защиты или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства следует подать следующие документы:
заявление одного из родителей,
свидетельство о рождении ребенка,
лицевой банковский счет для социальных выплат,
опекунам - решение суда об установлении опеки,
документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).
Обратите внимание, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.
Отметим, что сейчас размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единоразово помощь выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.
Как получить "Пакунок малюка"
Отметим, что при рождении ребенка каждая семья имеет право не только на получение пособия, но и единоразовой помощи - "Пакунку малюка" в натуральной или денежной форме.
В натуральной форме
Единоразовая натуральная помощь "Пакунок малюка" выдается учреждением здравоохранения при рождении ребенка. В случае отсутствия такой помощи в учреждении здравоохранения, рождения ребенка за пределами Украины или на временно оккупированной территории, рождение ребенка вне учреждения здравоохранения - помощь выдается соответствующим структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.
В случае неполучения "Пакунку малюка" в учреждении здравоохранения, заявление на его получение следует подать не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения - в течение года со дня рождения ребенка.
К заявлению необходимо добавить копии (фотокопии) следующих документов:
свидетельства о рождении ребенка. В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины - копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.
документа, подтверждающего факт рождения ребенка вне учреждений здравоохранения, выданного учреждением здравоохранения, который проводил осмотр матери и ребенка или медицинская консультативная комиссия, если учреждение здравоохранения не проводило осмотр матери и ребенка в соответствии с законодательством.
Получение денежной компенсации
Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией:
путем отправки заявления и документов по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения,
при оказании ему комплексной услуги "єМалятко".
К заявлению следует добавить копию свидетельства рождения ребенка. В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства о рождении, выданного органом государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, - копия свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства и легализованного в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом или международными договорами Украины вместе с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.
Для назначения денежной компенсации во время оказания услуги "єМалятко" получатель предоставляет необходимые для получения такой компенсации сведения с указанием желания получить денежную компенсацию, сообщает об отказе матери/отца, других родственников, усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей ребенка от получения одноразовой натуральной помощи и "Пакунка малюка".
РБК-Украина сообщало, что родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка на портале "Дія".
К тому же, украинцы могут получить справку о месте проживания ребенка до 14 лет онлайн - также на портале или в приложении "Дію".
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