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Украинцам предлагают стать помощниками ветеранов в 2024 году: как подать заявку

Украина, Четверг 30 ноября 2023 18:03
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Украинцам предлагают стать помощниками ветеранов в 2024 году: как подать заявку Архивное фото: Украинцам предлагают стать помощниками ветеранов в 2024 году (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине завтра, 1 декабря, начинается прием заявлений от кандидатов в помощники ветеранов на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал Украины.

Отмечается, что все заявления на участие в отборе на должности помощников ветеранов, поданные с 1 декабря 2023 года, будут рассмотрены и обработаны с 1 января 2024 года.

Это будет происходить в рамках полного запуска проекта Минветеранов по внедрению в Украине института помощника ветерана.

Сейчас проект реализуется в 10 регионах: это Винницкая, Днепропетровская, Львовская, Николаевская, Закарпатская, Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская области и город Киев.

Как подать заявку

В следующем году проект будет масштабирован по всей Украине. Всего в 2024 году запланировано подготовить до 15 тысяч помощников ветеранов. По принципу "равный с равным" они будут предоставлять демобилизованным воинам сервисную поддержку на пути реинтеграции к мирной жизни в общинах.

Институт помощника ветерана - новая административно-сервисная реалия в деятельности территориальных общин страны ближайшего будущего. Заявку можно подать по ссылке.

Помощь ветеранам, возвращающимся с войны

Напомним, что весной этого года правительство запустило стратегический проект перехода украинцев от военной службы к гражданской жизни.

Так, этой осенью в четырех областях стартовал пилотный проект "Помощника ветерана", который должен помочь военным возвращаться с фронта в гражданскую жизнь. При этом правительство недавно решило расширить инициативу еще на шесть регионов. Сейчас в пилотном проекте есть ветераны и члены их семей, эти люди проходят обучение.

Детальнее о том, что чувствуют бойцы после возвращения и чего ожидают от социума - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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