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Украинцам предлагают стать кадровым резервом на освобожденных территориях: как подать заявку

Архивное фото: Украинцам предлагают стать кадровым резервом на освобожденных территориях (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы могут подать заявку в кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях. Речь идет о госслужбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас в кадровый резерв для государственной службы на освобожденных территориях готовы присоединиться 2381 человек. Из них 2179 - уже зачислены.

Среди кандидатов большинство - мужчины. Они подали 1358 анкет. Женщины прислали 1023 анкеты.

Что известно о проекте

"Напомним, проект по созданию кадрового резерва для деоккупированных территорий - экспериментальный", - говорится в сообщении.

Он предусматривает повышение квалификации людей, которые хотят работать на освобожденных территориях в государственных органах власти и военных администрациях.

Как подать заявку

Украинцам, желающим присоединиться к восстановлению Украины и имеющим необходимое образование, необходимо перейти по ссылке , зарегистрироваться в системе и заполнить анкету.

Координаторами проекта являются Минреинтеграции и Нацагентство по вопросам государственной службы.

Деоккупация населенных пунктов

Украинские защитники летом начали наступательные действия на востоке и юге страны. Последними освобождеными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка вблизи Бахмута Донецкой области. До этого украинский флаг подняли над Работино в Запорожской области.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что в настоящее время Вооруженным силам удалось деоккупировать 963 населенных пункта Украины, ранее захваченных российскими войсками.

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