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Сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУ: ответ Верещук

Украина, Пятница 17 ноября 2023 13:43
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Сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУ: ответ Верещук Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время Вооруженным силам удалось деоккупировать 963 населенных пункта Украины, ранее захваченных российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук после встречи с делегацией Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

"В настоящее время в Украине деоккупировано 963 населенных пункта. Норвежская сторона пообещала предоставить туда ремонтные комплекты для восстановления жилья, генераторы, оборудование для обогрева, зарядные станции, павербанки и компьютерную технику для обучения детей онлайн. А также обустроить пункты обогрева и обеспечить эти территории терминалами спутникового интернета Starlink", - рассказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, людям из уволенных населенных пунктов и эвакуированным планируется выплата разовой денежной помощи.

Как сообщается, на встрече украинская и норвежская стороны обсудили гуманитарные вызовы, особенно возникающие на деоккупированных территориях.

Речь также шла о необходимости создания надлежащих условий в местах временного проживания ВПЛ по всей Украине для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Для поддержки ВПЛ в зимний период планируется обустроить места временного проживания и провести необходимые ремонтные работы. Кроме того, внутренние переселенцы получат теплые одеяла, генераторы, оборудование для обогрева, зарядные станции и прочее.

Контрнаступление ВСУ и деоккупация населенных пунктов

Украинские защитники летом начали наступательные действия на востоке и юге страны - контрнаступательные действия ВСУ продолжаются по сей день. Сейчас активные бои идут в районе Авдеевки, Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Напомним, что последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка возле Бахмута Донецкой области. До этого украинское знамя подняли над Работино в Запорожской области.

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