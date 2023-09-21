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Украинцам объяснили, как через "Дію" восстановить утерянные документы

Иллюстративное фото: восстановить утраченные документы можно через Дію (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Многие украинцы столкнулись с проблемой вмешательства во время полномасштабного вторжения России в Украину. Однако восстановить их можно через портал "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Из-за проблем с переездами или побега из оккупированных Россией территорий украинцы могут терять физические свидетельства и выдержки. Остаться без документов – это неприятный опыт. Но благодаря порталу "Дія" можно заказать повторную выдачу документа за несколько кликов.

На портале "Дія" можно заказать дубликаты свидетельств и подъемников о:

  • рождение;
  • смену имени;
  • регистрацию брака;
  • расторжение брака;
  • смерть.

Как это сделать

Необходимо авторизироваться на портале "Дія". Щелкнуть на кнопку "Услуги" - справки и подъемники. Там выбрать нужный документ и указать, для кого документ и причину повторной выдачи. Выбрать место, где будете забирать документ и оплатить услугу.

По завершении необходимо подписать заявление "Дія.Підписом" или другим КЭП.

Через несколько дней дубликат можно забрать у ДРАЦС, указанного при заказе, в отделении или курьера "Укрпочты".

Нововведения в "Дії"

Недавно "Дія" запустило новую услугу - в приложении можно отправлять копию студенческого за несколько кликов.

К тому же, через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.

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