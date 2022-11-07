Украинцам объяснили, почему вместе со светом пропадает связь

Граждане Украины жалуются, что вместе с отключениями света пропадает мобильная связь. Причина в том, что работа вышек связи также зависит от электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

В ведомстве отмечают, что оборудованию необходимо постоянное питание. Для того, чтобы обеспечить стабильное функционирование, операторы применяют батареи. В условиях отключения света они могут обеспечить работу на 4-5 часов.

"Поэтому, когда электроэнергию выключают надолго, аккумуляторы не успевают перезарядиться", - отмечают в КМВА.

При этом наиболее проблемным является функционирование мобильного интернета, поскольку сеть испытывает значительную нагрузку при переходе абонентов с домашнего Wi-Fi во время отключений электроснабжения. Это влияет на скорость.

"Однако, несмотря на это, абсолютное большинство украинских сетей связи сохраняет свою функциональность. Они позволяют звонить по телефону или отправлять SMS", - добавляют в ведомстве.