Бумажный или электронный. Украинцам объяснили, какой счет за коммуналку лучше выбрать
В Украине все больше потребителей предпочитают электронные счета и отказываются от использования бумажных версий. Каждый из этих методов получения счетов имеет свои достоинства и минусы.
Об этом сообщает Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса".
Выбрав электронный счет потребитель имеет возможность:
- получить электронный счет раньше бумажного;
- сразу оплатить его самостоятельно в Личном кабинете, не ожидая доставку бумажного счета-сообщения в почтовый ящик;
- хранить счета на компьютере или в телефоне, чтобы всегда иметь к ним доступ даже в случае отсутствия интернета;
- выбрать удобную электронную платежную систему для оплаты счета (в том числе на сайте ЦКС без комиссии с картой киевлянина);
- распечатывать самостоятельно счет при необходимости.
Чтобы загрузить электронный счет в Личном кабинете, необходимо нажать на кнопку "Загрузить счет". Эта функция доступна сразу же после подтверждения отказа от бумажного счета-сообщения.
Кроме этого, на сайте Центра в разделе "Дистанционное обслуживание" всегда доступна услуга "Заказать дубликат".
"Электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеет такую же юридическую силу, как и бумажный счет-сообщение, ведь электронный формат – это идентичная версия бумажного счета-сообщения", – говорится в сообщении.
Он содержит такую же информацию, в частности об объеме потребления, начислении, перерасчете, сведения об оплате и сумме к оплате в разрезе услуг, тарифах, стоимости и информации о узлах распределительного учета воды и тепла (квартирные счетчики), как и бумажный счет-сообщение .
При этом если потребитель отказался от бумажного счета-сообщения, он всегда может восстановить услугу его доставки по-прежнему в почтовый ящик.
Для этого достаточно обратиться с заявлением дистанционно или лично в сервисный центр и предоставить документы, подтверждающие личность и право владения или использования жилого помещения.
Напомним, чтопоставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.
Как известно, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Природный газ в Украине не удорожает даже в отопительный период.
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