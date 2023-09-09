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Паспорт и код в Украине можно получить одновременно, но не всем. Какие условия

Украина, Суббота 09 сентября 2023 22:04
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Паспорт и код в Украине можно получить одновременно, но не всем. Какие условия Фото: паспорт и код в Украине можно получить одновременно, но не всем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

При оформлении паспорта в Украине можно одновременно оформить и номер налогоплательщика. Правда, такая услуга доступна только подросткам, которые оформляют паспорт впервые и только при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

"При оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что впервые оформляемый паспорт выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

При этом оформить и паспорт и код можно только при условии, чтобы ребенок обязательно имел зарегистрированное место жительства.

Как получить услугу:

  • собрать необходимые документы;
  • обратиться для оформления паспорта в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС, уполномоченный субъект по месту обращения лица.

Для оформления паспорта нужно предоставить:

  • свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения;
  • оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лица, постоянно проживающего за границей);
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы, потерявшие паспорт за границей, могут обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Украины, чтобы оформить новый документ или получить удостоверение лица, которое предоставит право вернуться домой. Подробнее о процедуре - читайте в материале.

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