Паспорт и код в Украине можно получить одновременно, но не всем. Какие условия

При оформлении паспорта в Украине можно одновременно оформить и номер налогоплательщика. Правда, такая услуга доступна только подросткам, которые оформляют паспорт впервые и только при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

"При оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что впервые оформляемый паспорт выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

При этом оформить и паспорт и код можно только при условии, чтобы ребенок обязательно имел зарегистрированное место жительства.

Как получить услугу:

собрать необходимые документы;

обратиться для оформления паспорта в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС, уполномоченный субъект по месту обращения лица.

Для оформления паспорта нужно предоставить: