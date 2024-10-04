ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам будут платить базовую социальную помощь: кто может получить до 4,5 тысяч гривен

Украина, Пятница 04 октября 2024 14:56
UA EN RU
Украинцам будут платить базовую социальную помощь: кто может получить до 4,5 тысяч гривен Фото: Украинцы смогут получить 4,5 тысячи гривен базовой социальной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины подготовило постановление Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проект предлагает предоставлять базовую социальную помощь наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Размер базовой социальной помощи

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины составляет 4500 гривен. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100% от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% от такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи, согласно которым рассчитывается помощь .

Кому назначается помощь

Базовая социальная помощь будет назначаться только по желанию человека. При этом не будет отменено право на получение другого вида пособия (в случае отказа от получения базовой социальной помощи).

Заявление о намерении и заявление о назначении подается членом семьи, который получает один или несколько из таких видов государственной помощи:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
  • помощь на проживание внутри перемещенным лицам;
  • государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Базовая помощь пенсионерам

Для лиц, получивших право на пенсию по возрасту, размер базовой величины пропорционально их страховому стажу и составляет:

  • для лиц со страховым стажем менее 10 лет – 53%;
  • для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет – 62%;
  • для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет – 70%;
  • для лиц со страховым стажем 30 и более лет – 88%.

Ранее Министерство социальной политики Украины подготовило проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Предлагалось отказаться от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики
NEWS
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России