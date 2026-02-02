ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Киевводоканал" приостановил прием показателей: что делать киевлянам

Понедельник 02 февраля 2026 10:18
UA EN RU
"Киевводоканал" приостановил прием показателей: что делать киевлянам Фото: Киевлянам напомнили, когда передавать показания счетчиков воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Киевлянам напомнили, что с 1 по 9 февраля учетные базы "Киевводоканала" закрыты и передавать показания счетчиков пока нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение АК "Киевводоканал".

Сообщается, что в этот период учетные базы предприятия закрыты для обработки информации, поэтому показатели в этот период не принимаются. Передать показатели можно с 10 числа любым удобным способом, в частности:

  • через официальный сайт "Киевводоканала", нажав кнопку "Предоставить показатели";
  • в "Личном кабинете" потребителя;
  • с помощью чат-ботов в Viber и Telegram;
  • по телефону контакт-центра:
    - "Киевводоканала" - (044) 202 02 02 02, 0 800 301 581,
    - или КК "ЦКС" - (044) 247 40 40, 0 800 404 407;
  • через сервис Portmone в разделе "Передача показателей";
  • указав показания в платежном сообщении при оплате в банке.

В предприятии также предостерегли, что показатели не принимаются через личные сообщения в Facebook, и призвали пользоваться только официальными каналами связи.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство приняло решение об автоматическом перерасчете платежек для украинцев, которые оставались без отопления, воды или других коммунальных услуг из-за российских обстрелов. Платить за фактически непредоставленные или некачественные услуги не придется, заявления от потребителей не нужны - учет должны вести сами коммунальные службы. Скорректированные суммы появятся непосредственно в следующих квитанциях.

Также мы рассказывали, что отключения электроэнергии почти не уменьшают потребление тепла и суммы в платежках за отопление в Киеве. В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что после обесточиваний дома быстро "добирают" тепло, поэтому ощутимой экономии не возникает. Начисления осуществляются по фактическому потреблению или по утвержденной методике, а перерасчет возможен лишь в отдельных случаях и по подтвержденным данным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевводоканал Водоснабжение
Новости
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом